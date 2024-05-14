Какой завтра, 15 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 мая 2024 года – среда. 812-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 мая в церковном календаре – день памяти Пахомия Великого. Он жил в IV веке и сделал много хороших дел. Родился Пахомий в Египте и исповедовал христианство. В частности, считается, что он отец монастырской жизни в Египте. Здесь он создал свои монашеские правила, которые также соблюдали всю свою жизнь.

Что нельзя делать 15 мая

Не стоит незамужним девушкам рассказывать о своих мечтах.

Запрещается оставлять грязную посуду.

Нельзя брать сдачи, когда что-нибудь покупаете.

Народные приметы и традиции на 15 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода – лето будет погожим;

дождь – ждите частых грозов в июне;

на осине много сережек – будет большой урожай овса;

багряный восход солнца – летом ждите засуху;

на можжевельнике появились цветы – пора сеять ячмень.

15 мая на можжевельнике появились цветы — пора сеять ячмень / Фото: Unsplash

В старину этот день называли Пахомом Теплым. В этот период высевали позднюю пшеницу. А еще существовало поверье, если в этот день услышать пение сороки, то семья будет богатой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 мая

Какие завтра именины: Дмитрий, Пахом, Макар, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 15 мая является оникс. Издавна этот камень был окутан тайной. Верили, что оникс является покровителем только сильных и волевых людей.

В этот день родились:

1873 год – украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский;

1895 год – украинский писатель, поэт, переводчик Тодось Осьмачка;

1972 год – украинский художник, фотограф, коллекционер, краевед, меценат Владимир Козюк.

Памятные даты 15 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 мая:

1648 год — происходит битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1891 год — Папа Римский Лев XIII издает энциклику Rerum Novarum в поддержку прав рабочих и отрицание классовой борьбы, эта энциклика составила основу христианской демократии;

1905 год — основывают Лас-Вегас;

1940 год — в США в продаже появляются нейлоновые чулки;

1948 год — начинается арабо-израильская война;

1957 год — Великобритания начинает операцию Grapple: в 8 милях (13 км) над атолом Молден совершают взрыв термоядерной бомбы мощностью 300 килотонн (в двадцать раз мощнее атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки);

1976 год — авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибают 52 человека — все пассажиры и члены экипажа;

2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" побеждает в конкурсе Евровидение с большим отрывом, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей;

2023 год — на взятке в 2,7 млн долларов США разоблачают главу Верховного суда Всеволода Князева.

Погода на 15 мая

Завтра, 15 мая, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе облачно, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +10 ночью. Во Львове — +15 днем и +8 ночью. В Харькове — +17 днем и +10 ночью. В Одессе — +17 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 мая празднуют Международный день семьи / Фото: Unsplash

15 мая в Украине и мире Международный день распространения информации о болезни Хантингтона. Этот день посвящен повышению осведомленности и понимания общественности о болезни Хантингтона, являющейся генетическим нейродегенеративным заболеванием. Болезнь Гантингтона характеризуется прогрессирующим разрушением нервных клеток головного мозга и может включать симптомы, подобные болезни Паркинсона, шизофрении и болезни Альцгеймера.

Также 15 мая День распространения информации о сосудистых родинках. Этот день посвящен повышению осведомленности о сосудистых родинках, характеризующихся аномальным ростом кровеносных сосудов во время внутриутробного развития. Сосудистые родимые пятна могут приводить к разным типам изменения цвета или неровностей на коже.

А еще 15 мая День осведомленности о гиперемезисе беременных. Этот день имеет целью распространение информации о гиперемезисе беременных, тяжелой форме утренней тошноты, которая может привести к серьезным осложнениям, таким как обезвоживание, потеря веса и другие проблемы со здоровьем.

15 мая Международный день осведомленности о методе "кенгуру" в выходе недоношенных детей. Этот день посвящен повышению осведомленности о преимуществах и важности ухода за новорожденными и недоношенными детьми с помощью метода кенгуру. Он заключается в контакте "кожа к коже" между младенцем и его родителями или опекунами, что обеспечивает многочисленные преимущества.

Также 15 мая Международный день осведомленности о мукополисахаридозе. Этот день посвящен повышению осведомленности о мукополисахаридозе, редком генетическом заболевании, возникающем вследствие отсутствия или неправильной работы ферментов, необходимых для расщепления сложных сахаров, известных как гликозаминогликаны.

А еще 15 мая празднуют Всемирный день товара. Этот день создан для привлечения внимания к ежедневно потребляемым продуктам и услугам и которые улучшают качество нашей жизни. Товаром могут быть не только физический продукт, но и различные услуги и интеллектуальные продукты. Он удовлетворяет наши потребности и желания, создает новые рабочие места и поддерживает процветание экономики.

15 мая Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Этот день призван обратить внимание на право лица отказываться от военной службы на основе религиозных, этических или политических убеждений. Он возник после реабилитации дезертиров Бундестагом (парламент Германии) в 1997 году. Начало движению отказников стало 1981 год.

Также 15 мая Международный день защиты климата. Цель этой цели — привлечь внимание международного сообщества к проблеме изменения климата. Он был основан Организацией Объединенных Наций как ответ на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

А еще 15 мая празднуют Международный день семьи. Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью подчеркнуть важность семьи как основного элемента общества и как хранительницы человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений.