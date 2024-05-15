Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя рассчитывать только на свои силы

Нынешний день – время кардинальных и позитивных жизненных перемен, приступая к решению важных – как профессиональных, так и бытовых – задач, Тем не менее, над какими бы проектами мы ни работали, нельзя рассчитывать только на свои силы – без посторонней помощи справиться с поставленной задачей не удастся.

Сегодня, 15 мая, просить кого-то о помощи необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно рассчитывать только на свои силы.

Близнецы

Близнецы всегда не против чужой помощи, особенно если есть возможность вообще всю свою работу свалить на чужие плечи. Сегодня их в этом намерении поддерживают и звезды, поэтому представителям знака нужно заручиться поддержкой людей, которые действительно могут им ее оказать.

Дева

Девы редко просят помощи потому, что не доверяют опыту и знаниям других людей – они заведомо уверены в отсутствии у них опыта и компетенции. Убеждать их в том, что он не так, бесполезно, но сегодня звезды советуют представителям знака – чтобы не проиграть – сменить точку зрения.

Стрелец

Стрельцов часто упрекают в самонадеянности, поскольку они склонны все взваливать на себя – им кажется, что никто лучше них не справится со стоящей перед ними задачей. Сегодня акая тактика – лучший способ завалить все дело, так что стоит усмирить гордыню и попросить о помощи.

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