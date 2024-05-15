Россияне заявили о "воздушной атаке ВСУ" на Белгород, есть пострадавшие

Ночью 15 мая 2024 над Белгородом и Белгородским районом РФ сработала "система ПВО" — якобы сбито несколько "воздушных целей" на подлете к городу.

Об этом отчитываются российские чиновники.

По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. В поселке Дубово в результате прямого попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги. Бригадами скорой доставляются в областную клиническую больницу. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией пожара.

"В Белгородском районе после отражения" средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ! в поселке Дубово разные повреждения обнаружены в семи частных жилищных домовладениях: выбиты окна, иссечены кровли и заборы. Также обломками иссечены два автомобиля. Имеется повреждение линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилищного домовладения", — говорится в сообщении.

Напомним, стала известна причина разрушения дома в Белгороде. В дом, вероятно, попал русский боеприпас.

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