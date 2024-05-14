В Белгороде – "прилет": первые подробности

Утром 14 мая в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.

Местные начали убеждать, что "работает ПВО".

Позже стало известно, что в Белгороде в районе улицы Губкина прилетело в путь.

На улице Губкина в результате обстрела поврежден фасад многоэтажного дома.

По ул. Шаландины обломки изрубили автомобиль.

По ул. Щорса снаряд прилетел к детской площадке.

В общем, дождь из обломков "прошёл" в Белгородском районе.

Напомним, россияне утверждают, что над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО" – сбито несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.

ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Кто взорвал многоэтажку в Белгороде? Внимательные заметили УДИВИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ!

Читайте ведущие новости дня: