В Белгороде – "прилет": первые подробности

У россиян выдалось тревожное утро.
Утром 14 мая в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.
Местные начали убеждать, что "работает ПВО".
Позже стало известно, что в Белгороде в районе улицы Губкина прилетело в путь.
На улице Губкина в результате обстрела поврежден фасад многоэтажного дома.
По ул. Шаландины обломки изрубили автомобиль.
По ул. Щорса снаряд прилетел к детской площадке.
В общем, дождь из обломков "прошёл" в Белгородском районе.
Напомним, россияне утверждают, что над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО" – сбито несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.
ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Кто взорвал многоэтажку в Белгороде? Внимательные заметили УДИВИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ!
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