Астрологический прогноз на 14 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергию, которой обеспечат людей в этот день звезды, необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональны действия. Нельзя также бросать слова на ветер и давать обещания, которые заведомо не удастся выполнить.
Символ дня: Петух.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после появления первых симптомов.
Питание дня: диета, если начать ее в этот день, поможет не только похудеть, но и очистить организм.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для занятий садоводством и огородничеством.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: ложь – даже во спасение – станет плохой приметой.
Цитата дня: «Зачем забивать себе голову тем, чего не вернешь, стоит подумать о том, что еще можно изменить» (Маргарет Митчелл).
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