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Астрологический прогноз на 14 мая

Астрологический прогноз на 14 мая

Петух - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергию, которой обеспечат людей в этот день звезды, необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональны действия. Нельзя также бросать слова на ветер и давать обещания, которые заведомо не удастся выполнить. 

Символ дня: Петух. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после появления первых симптомов.

Питание дня: диета, если начать ее в этот день, поможет не только похудеть, но и очистить организм. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для занятий садоводством и огородничеством. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать. 

Табу дня: ложь – даже во спасение – станет плохой приметой. 

Цитата дня: «Зачем забивать себе голову тем, чего не вернешь, стоит подумать о том, что еще можно изменить» (Маргарет Митчелл). 

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