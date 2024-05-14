Астрологічний прогноз на 14 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію, якою забезпечать людей цього дня зірки, необхідно використовувати ощадливо, роблячи лише найважливіші професійні дії. Не можна також кидати слова на вітер і давати обіцянки, які явно не вдасться виконати.

Символ дня: Півень.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, сапфіровий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: геліотроп, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минуть без наслідків, якщо звернутися до лікаря після появи перших симптомів.

Харчування дня: дієта, якщо почати її цього дня, допоможе не лише схуднути, а й очистити організм.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для занять садівництвом та городництвом.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють успіх у всіх сферах життя.

Сни дня: сни нинішньої ночі частобувають віщими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: брехня – навіть на порятунок – стане поганою прикметою.

Цитата дня: «Навіщо забивати собі голову тим, чого не повернеш, варто подумати, що ще можна змінити» (Маргарет Мітчелл).

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