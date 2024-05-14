У Бєлгороді - "приліт": перші подробиці

У росіян видався тривожний ранок.
Уранці 14 травня у Бєлгороді та області була оголошена ракетна небезпека.
Місцеві почали переконувати, що "працює ППО".
Пізніше сталося відомо, що у Бєлгороді в районі вулиці Губкіна прилетіло в дорогу.
На вулиці Губкіна внаслідок обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.
На вул. Шаландина уламки посікли автомобіль.
На вул. Щорса снаряд прилетів до дитячого майданчика.
Загалом дощ з уламків "пройшов" у Білгородському районі.
Нагадаємо, росіяни стверджують, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Хто підірвав багатоповерхівку в Бєлгороді?! Уважні помітили ДИВНІ НЮАНСИ!
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