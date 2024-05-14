У Бєлгороді - "приліт": перші подробиці

Уранці 14 травня у Бєлгороді та області була оголошена ракетна небезпека.

Місцеві почали переконувати, що "працює ППО".

Пізніше сталося відомо, що у Бєлгороді в районі вулиці Губкіна прилетіло в дорогу.

На вулиці Губкіна внаслідок обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.

На вул. Шаландина уламки посікли автомобіль.

На вул. Щорса снаряд прилетів до дитячого майданчика.

Загалом дощ з уламків "пройшов" у Білгородському районі.

Нагадаємо, росіяни стверджують, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Хто підірвав багатоповерхівку в Бєлгороді?! Уважні помітили ДИВНІ НЮАНСИ!

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