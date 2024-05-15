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Оккупанты из авиации атаковали Херсон: какие последствия

Оккупанты из авиации атаковали Херсон: какие последствия

Последствия обстрела Херсона/Иллюстративное фото / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

В Центральном районе города были повреждены дома и автомобили.

Российская авиация нанесла удар по Херсону 15 мая, в результате чего город потерпел разрушения и были ранены люди.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Авиация оккупантов нанесла удар по Херсону около 14:30. В Центральном районе города были повреждены дома, автомобили, вспыхнул по меньшей мере один пожар.

"Есть раненые. Предварительно речь идет о 5 людях. Одна травмированная госпитализирована", – проинформировал глава военной администрации.

Напомним, в течение предыдущих суток российские войска обстреляли Херсон, Антоновку, Михайловку и Новоалександровку. В результате ударов погиб человек, еще один – был ранен.

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