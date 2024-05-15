В Днепре раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты повредили инфраструктуру.
Российские оккупанты днем 15 мая атаковали Днепр. Взрыв раздался во время воздушной тревоги. Уже известно о двух погибших местных жителях.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
“Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются”, — подчеркнул Сергей Лысак.
Впоследствии в Воздушном командовании "Восток" отметили, что в районе города сбили российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Напомним, что в Днепре ТЦК планирует потратить 10 млн грн на перевозку военнообязанных.
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