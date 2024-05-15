В Николаеве прогремел взрыв, зафиксировано два попадания по городу

За несколько минут до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

В среду, 15 мая, в Николаеве раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В городе раздался взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал он в телеграм.

За несколько минут до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал : “2 прилета. Максимум внимания”.

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска на Харьковщине в районах Лукьянцев и Волчанска "переместились на более выгодные позиции". Это информация по состоянию на вечер 14 мая.

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