В Николаеве прогремел взрыв, зафиксировано два попадания по городу

За несколько минут до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
В среду, 15 мая, в Николаеве раздался взрыв.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"В городе раздался взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал он в телеграм.
За несколько минут до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал : “2 прилета. Максимум внимания”.
Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска на Харьковщине в районах Лукьянцев и Волчанска "переместились на более выгодные позиции". Это информация по состоянию на вечер 14 мая.
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