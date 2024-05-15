Окупанти з авіації атакували Херсон: які наслідки

У Центральному районі міста були пошкоджені будинки та авто.

Російська авіація завдала удару по Херсону 15 травня, внаслідок чого місто зазнало руйнувань та були поранені люди.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Авіація окупантів завдала удару по Херсону влизько 14:30. У Центральному районі міста були пошкоджені будинки, автомобілі, спалахнула щонайменше одна пожежа.

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"Є поранені. Попередньо йдеться про 5 людей. Одна травмована ушпиталена", – поінформував очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, протягом попередньої доби російські війська обстріляли Херсон, Антонівку, Михайлівку та Новоолександрівку. Внаслідок ударів загинула людина, ще одна – була поранена.

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