В результате взрывов в Одессе есть пострадавшие: подробности

В пятницу, 17 мая, в 15:15 в Одессе была объявлена воздушная тревога, во время которой произошли взрывы.

В Одессе в результате взрывов 17 мая пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — написал он.

Напомним, взрывы прогремели в Одессе около 15:15. Тогда местный ресурс "Думская" сообщил, что после взрывов в небе появился столб дыма. Другие детали о попадании или последствиях неизвестны.

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