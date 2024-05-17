Тарифы на свет в Украине вырастут: нардеп спрогнозировал, когда и насколько

По словам члена профильного комитета ВР, правительство рассматривает возможность поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

В Кабинете министров идут активные обсуждения относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, в комментарии изданию "Телеграф".

По его словам, правительство рассматривает возможность поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

"Вероятно, такое решение будет принято", — спрогнозировал нардеп.

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При этом Сергей Нагорняк подчеркнул, что полученные средства после повышения тарифов будут направлены не обслуживающим компаниям, а они пойдут на развитие генерации.

“Энергоатом ежегодно дотирует население на около 100 млрд грн, Укргидроэнерго – на около 25 млрд грн. Средства, полученные от повышения тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственная генерация для нас сейчас очень важна”, — отметил он.

По словам нардепа, перед Украиной стоит глобально большая задача по восстановлению собственной генерации.

“Продолжаются переговоры с западными финансовыми институтами по кредитам на восстановление генерации. Очевидно, это не скорый процесс. И, скажем откровенно, помимо денег, на восстановление энергообъектов нужно много времени”, – объяснил Нагорняк.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что решение о повышении тарифов на электроэнергию пока не принято, но обсуждения на эту тему ведутся в органах власти.

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