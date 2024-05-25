Зеленский назвал страны, которые хочет оккупировать Россия

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение о том, что следующими целями агрессорки России могут быть страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия, а также Молдова и Казахстан.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию "Власть".

По его словам, в этих странах можно попытаться проверить реакцию НАТО на вторжение или незаконное пересечение границ этих стран Россией.

"Вчера-позавчера, мне кажется, это уже было, они (Россия — Ред.) перенесли буи, было пересечение морских границ. Реакции, соответственно, не было. Страны НАТО очень и очень осторожны. А России нужно демонстрировать силу. Мы получаем информацию, что среди их приоритетов страны Балтии, Молдова и Казахстан являются ближайшими целями РФ», – заявил Зеленский.

По его словам, Москве "просто нужна причина", чтобы оккупировать какую-нибудь территорию под предлогом "мы просто помогаем". Впрочем, подчеркнул Зеленский, конец такой "помощи" известен.

"Ни в коем случае не хочу никого пугать. Мне кажется, что тот, кто информирован и предупрежден, — сильнее. Я считаю: все, что они делают и говорят, например, "мы" дружим с Казахстаном, Узбекистаном, это наши братья и т.д. ", – это ложь. Поверьте, что все это произойдет в одну секунду: оккупация чего-то, особенно там, где есть россияне, есть за что зацепиться. Если ваш народ будет противиться присоединению к России, вы неизбежно столкнетесь с полномасштабным вторжением, смертью и войной", — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Россия и НАТО оказались на пороге войны. Россия посягнула на новые территории и бросила претензию сразу нескольким странам Балтии, включая Финляндию и Литву. По мнению россиян, оговоренные в ХХ веке морские границы не соответствуют "современной географической обстановке".

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