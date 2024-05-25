Путину нужна Украина, чтобы вести войну против НАТО — ISW

Россия готовится к обычной войне с НАТО, и Кремль, вероятно, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские военные руководители, планирующие войну против НАТО, должны будут предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени НАТО вне зависимости от статуса членства Украины. Фронт из НАТО вдоль всей западной границы России с Европой ставит перед российскими военными серьезные вызовы.

"Поражение Украины даст России возможность развернуть свои силы вдоль всего восточного фланга — Европы от Черного моря до Финляндии. Победа России в Украине не только устранит угрозу Украины как потенциального противника во время возможной обычной войны с НАТО, но и обеспечит Россию дополнительными ресурсами и людьми для участия в широкомасштабной конфронтации с НАТО. Россияне, скорее всего, рассматривают победу в Украине как предпосылку для того, чтобы иметь возможность вести войну с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, кроме полной капитуляции Украины, как временную паузу в их усилиях уничтожить независимое украинское государство", – считают аналитики.

Напомним, российское правительство выпустило скандальное постановление, ставящее под сомнение действующие морские границы РФ и НАТО. Москва бросила претензию сразу нескольким странам Балтии, в частности, Финляндии и Литве. По мнению россиян, оговоренные в ХХ веке морские границы не соответствуют "современной географической ситуации".

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