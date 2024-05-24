Шесть стран НАТО построят "стену дронов" на границе с Россией

План использования беспилотных летательных аппаратов для защиты был согласован из-за проблем безопасности в регионе на фоне войны России в Украине.

Шесть стран НАТО, соседствующих с Россией, договорились построить "стену беспилотников", чтобы защитить свои границы от угроз и провокаций.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после встречи в пятницу, 24 мая, со своими коллегами из двух других балтийских стран Латвы и Эстонии, а также Польши, Финляндии и Норвегии, передает LRT.

План использования беспилотных летательных аппаратов для защиты был согласован из-за проблем безопасности в регионе на фоне войны России в Украине.

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"Это совершенно новая вещь – стена беспилотников, простирающаяся от Норвегии до Польши – и цель состоит в том, чтобы использовать беспилотники и другие технологии для защиты наших границ от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды", – сказала Белотайте.

Чтобы создать такую "стену беспилотников", страны будут использовать БПЛА для мониторинга пограничной территории, а также системы борьбы с дронами, чтобы остановить использование беспилотников из враждебных стран для контрабанды и провокаций.

По словам Билотайте, Литва уже планирует усилить охрану своей границы с помощью беспилотников. Служба охраны государственной границы Литвы недавно создала подразделение БПЛА и сейчас покупает дополнительные беспилотники и системы по борьбе с дронами, подчеркнула она.

Теперь страны оценят, какое "домашнее задание" им нужно сделать, а затем с помощью экспертов национальные органы составят план внедрения "стены беспилотников".

Литовская министр затруднилась сказать, когда именно эта идея будет реализована, но отметила, что "стена беспилотников" может быть создана за средства ЕС.

Напомним, Россия хочет в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Россияне намерены объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

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