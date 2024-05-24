Не в октябре: промоутер рассказал, когда состоится реванш Усик – Фьюри

Боб Арум считает, что второй поединок между украинцем и британцем следует ожидать в конце 2024 года.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его словам, второй поединок между украинцем и британцем следует ожидать в конце этого года. Ранее организатор боев в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщал, что реванш Усик – Фьюри планируют устроить 12-13 октября в Эр-Рияде.

"Тайсон очень ждет реванша. Вероятно, это будет в ноябре или декабре, потому что он не может этого сделать в октябре. Парень тренировался целый год, и теперь ему возвращаться к тренировкам нет смысла. Конец ноября или начало-середина декабря будет идеальным временем для реванша", – сказал Арум в интервью Sky Sports.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Смотрите также: Безумная радость: видео реакции Андрея Шевченко и Владимира Кличко на победу Усика над Фьюри

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Смотрите также: Легендарный Леннокс Льюис проанализировал поражение Фьюри в бою с Усиком за звание "абсолюта"

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

Читайте также:

Легендарный Холифилд прокомментировал победу Усика над Фьюри в бою за звание "абсолюта"

У Усика заберут чемпионский пояс после победы над Фьюри: экс-соперник украинца возмутился

"В его стране идет война": Фьюри не признал поражение от Усика и заговорил о реванше