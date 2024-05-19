"Отец, мы это сделали": видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на свою победу в поединке против британца Тайсона Фьюри.

После того как в ринге было объявлено о триумфе Усика раздельным решением судей, он дал флеш-коментарий. В первую очередь, Александр посвятил победу своему отцу, который умер в 2012 году.

"Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!" – сказал Усик, расплакавшись.

После этого украинский боксер поблагодарил свою команду, семью, бога и Украину, не забыв сказать теплые слова и в адрес Фьюри.

"Хочу поблагодарить свою команду, бога, семью и страну. Слава Украине! Это прекрасное время. Это прекрасный день. Тайсон, без тебя это было бы невозможно", – сказал Александр в ринге.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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