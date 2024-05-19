Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри

Также Усика поздравил бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Кличко.

Президент Владимир Зеленский поздравил нового абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика.

Свои поздравления глава государства высказал на своей странице в Telegram.

Украинцы бьют мощно. И в конце концов все наши противники будут преодолены. Александр Усик – абсолютный чемпион мира! Трудная доказывающая битва: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу. Поздравляю, чемпион! Поздравляю, страна!» – написал президент.

Кроме того, Усика поздравил мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

"Александр еще раз доказал, что он боец и показал миру, что украинцы способны побеждать сильного соперника. В сложном поединке. Поздравляю, Александр! Эта победа сегодня очень важна для Украины!" – отметил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелейшем бою победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Кроме того, мы ранее информировали, что легендарный Холифилд назвал условие, при котором Усик сможет победить Фьюри.

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