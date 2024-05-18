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Легендарный Холифилд назвал условие, при котором Усик сможет победить Фьюри

Легендарный Холифилд назвал условие, при котором Усик сможет победить Фьюри

Усик – Фьюри / Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Американец считает, что украинец выиграет поединок, если сумеет сократить дистанцию.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

61-летний американец заявил, что украинец победит британца, если сократит дистанцию. В то же время, Холифилд уверен, что если "Цыганский король" не даст Усику приблизиться к себе, то именно он выиграет поединок.

"Я думаю, если Тайсон Фьюри сможет удержать Усика как можно дальше от себя, продолжая бить его джебом – он победит.
Усик будет пытаться приблизиться, поэтому Тайсон нужно держать его на дистанции и делать это долго.

Но если Усику удастся приблизиться, то поединок может сложиться в его пользу. Если боец с длинными руками удачно держится на расстоянии, он победит. Но если Усик сможет сократить дистанцию, то он победит, потому что выбрасывает больше ударов, и у него более быстрые руки", – цитирует Холифилда Daily Mail.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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