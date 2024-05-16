Легендарный Джордж Форман спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман поделился ожиданиями от грядущего боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 75-летнего американца, у украинского боксера есть все для того, чтобы одержать победу над "Цыганским королем".

"Много лет назад, когда я бился с Мохаммедом Али, я мог выиграть каждый раунд, но у меня в голове была мысль: "Я нокаутирую этого парня, которого еще никогда не нокаутировали". В этом и проблема: не стоит пытаться нокаутировать того, кто ни разу не был в нокауте.

Просто возвращайся в угол, садись, выпей немного воды, получи ободряющую речь и выигрывай раунд за раундом. Он может это. Если Усик умен, то он должен выиграть первый раунд, затем второй и так далее. Он может отдать четвертый раунд, но потом должен забрать следующий. Усик должен быть настроен на победу по очкам. Он крепкий боец, он сможет выдержать удары Фьюри. Если судьи не купленные, то Усик должен победить. Усик психологически сильный. Это главное его преимущество над Фьюри. Он ничем не выделяется на фоне Фьюри, кроме своего характера.

Тайсон Фьюри? Он сражался с Владимиром Кличко до победного конца. И именно так нужно драться с Усиком. Это захватывающий поединок. Я, конечно, болею за Тайсона Фьюри, потому что он сыграл важную роль в боксе. Я его фанат. Но я не позволю эмоциям влиять на прогноз. Я бы хотел, чтобы он остался в боксе и провел еще пару боев", – цитирует Формана Boxing Scene.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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