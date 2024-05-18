Валерий Харчишин признался, общается ли с детьми после развода с экс-женой

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, повлиял ли развод с бывшей женой на его связь с тремя детьми.

Так, исполнитель поделился, что максимально вовлечен в воспитание детей и помогает экс-жене заботиться о них. Однако иногда из-за напряженного рабочего графика этого не удается сделать, что подавляет Валерия.

"Я вижу своих детей регулярно: периодически отвожу-забираю со школы, провожу свободное время с ними. Когда их мама едет в командировку – я полностью беру сыновей на себя. Конечно, есть напряженные дни, недели, когда не хватает времени, чтобы уделять его детям в полной мере – в такие моменты я чувствую вину. Но, в целом, стараюсь быть максимально вовлеченным в жизнь детей. мне это удается", - рассказал Валерий в интервью "Фактам".

Валерий Харчишин с экс-женой / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Также музыкант рассказал о старшем сыне Дмитрии, который мужественно защищает границы Украины с начала полномасштабной войны. По словам Харчишина, хоть и виделись они в декабре, однако его сын сильно изменился.

"Мне очень жаль, что не всегда удается увидеться, когда сын бывает в Житомире по своим военным делам. Иногда не удается "совпасть" графиками и встречаться так часто, как хотелось бы. Последний раз это было в декабре. Он изменился: и внутренне, и внешне, возмужал, повзрослел. Такие решения и обстоятельства не могут не повлиять на человека", - объяснил артист.

Валерий Харчишин с сыном

К слову, ранее Валерий Харчишин рассказывал, на каком направлении сражается его 25-летний сын Дмитрий.

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