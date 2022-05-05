Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил поклонникам печальное известие – после 13 лет отношений исполнитель развелся с женой Юлей.

Об этом Харчишин рассказал на своей Facebook-странице. Как объяснил музыкант, они разошлись с женой еще до начала полномасштабной войны. По словам Валерия, жена вместе с детьми жила в том же доме под Гостомелем, который он так тщательно строил для семьи и который полностью разрушили российские оккупанты:

"Должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется независимо от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами", — поделился Харчишин.

Должен объяснить кое-что для журналистов по поводу утраченного имущества. Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи все... Опубликовано Valeriy Kharchyshyn Четверг, 5 мая 2022 г.

Он также признался, что жил другой жизнью, в другом месте и даже имел другие отношения:

"Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения. Но я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить тот дом, чтобы мои дети имели свою Украину и им было куда вернуться. Чтобы они не потеряли это чувство "дома", — пообещал Харчишин.

Валерий Харчишин с эксдружиной Юлей / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Отметим, что еще в ноябре 2021 года Валерий Харчишин в интервью ЖВЛ признался, что на фоне неизлечимой болезни сына у него испортились отношения с женой. Испытание, продолжающееся последние несколько лет, отразилось на браке артиста. Общая боль отношения с женой Юлией не укрепила. Пара в браке была 13 лет. Но настоящую причину развода Харчишин не назвал.

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