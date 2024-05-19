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Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики / Фото: ТСН.ua

Об этом Трамп заявил во время ужина Линкольна Рейгана в Миннесоте.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от своего оппонента нынешнего главы Белого дома Джо Байдена пройти проверку на наркотики в преддверии совместных дебатов.

Об этом информирует The Hill.

Издание пишет, что об этом Трамп заявил во время ужина Линкольна Рейгана в Миннесоте.

"Кстати, я тоже буду требовать теста на наркотики. Я, нет, я действительно. Я не хочу, чтобы он пришел, как государство, он был высоким, как воздушный змей", — сказал Трамп.

Кроме того, издание сообщает, что Трамп в одном из своих интервью заявлял, что Байден был "чрезмерно возбужден" в начале своей речи о состоянии государства, а что тот мог находиться "под кайфом".

Напомним, ранее сообщалось, что американские СМИ призвали Байдена и Трампа провести дебаты.

Кроме того, мы ранее информировали, что частный Boeing Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды.

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