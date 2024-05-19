Трамп вимагає від Байдена здати тест на наркотики перед дебатами

Про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагає від свого опонента нинішнього голови Білого дому Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні спільних дебатів.

Про це інформує The Hill.

Видання пише, що про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав Трамп.

Крім того, видання повідомляє, що Трамп в одному зі своїх інтервʼю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські ЗМІ закликали Байдена та Трампа провести дебати.

Крім того, ми раніше інформували, що приватний Boeing Трампа зіткнувся з бізнес-джетом в аеропорту Флориди.

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