У Британії виправдалися за нібито домовленість з Трампом про "мир" в Україні

Британія обіцяє не відмовлятися від підтримки України у її війні проти Росії.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Лондон не тиснутиме на Україну щодо відмови від частини її територій та підписання "мирної угоди" з Росією.

Про це повідомляє Politico із посиланням на Times Radio.

"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", – сказав Шеппс.

Міністр наголосив, що надання Британією військової допомоги та моральної оцінки, "коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну" є правильним, і назвав таке вторгнення неприйнятним.

"Ми маємо повністю підтримати їх (Україну – ред.), щоб вигнати Росію з усієї їхньої території", – зазначив Шеппс.

Водночас прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак на запитання щодо статті Times відповів, що не бачив цього матеріалу, додавши, що Британія завжди лідирує, коли мова йде про Україну.

Нагадаємо, заява очільника британського оборонного відомства стосується матеріалу видання The Times, в якому йшлося про те, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом нібито обговорили ідею укладення угоди між Росією та Україною.

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