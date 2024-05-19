Військова допомога: до Молдови прибули бійці ВПС США

Літак ВПС США доставив медичне і оборонне обладнання, яке буде передано Міністерству оборони Молдови.

До аеропорту Кишинева у Молдові 18 травня прибув літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни, США, які братимуть участь у навчаннях PEACE SHIELD.

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Про це повідомляє посольство Сполучених Штатів у Молдові.

У повідомленні вказується, що 35 військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США в Європі будуть відпрацьовувати тактику реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, для захисту громадян Молдови.

Також літак доставив медичне і оборонне обладнання, яке буде передано Міністерству оборони Молдови в рамках американської допомоги.

"Сполучені Штати пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, процвітаючого та безпечного майбутнього", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль підбурює три країни влаштувати блокаду Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль розхитує ситуацію в Молдові.

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