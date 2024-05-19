Военная помощь: в Молдову прибыли бойцы ВВС США

Самолет ВВС США доставил медицинское и оборонное оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы.

В аэропорт Кишинева в Молдове 18 мая прибыл самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США, которые будут участвовать в учениях PEACE SHIELD.

Также читайте Станет ли Молдова следующей целью РФ – мнение Братчука

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Молдавии.

В сообщении указывается, что 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе будут отрабатывать тактику реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации для защиты граждан Молдовы.

Также самолет доставил медицинское и оборонное оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

"Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, преуспевающего и безопасного будущего", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль подстрекает три страны устроить блокаду Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль расшатывает ситуацию в Молдове.

Читайте также: