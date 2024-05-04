В Кишиневе спецслужбы задержали помощника Джемилева

Спецслужбы Молдовы 4 мая задержали в аэропорту Кишинева, во время прохождения пограничного контроля, Эрола Велиева – помощника народного депутата Мустафы Джемилева.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, инцидент произошел, когда Велиев возвращался в Киев.

"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту", - подчеркнул Чубаров.

О ситуации сообщили Министерству иностранных дел и посольству Украины в Молдове.

Чубаров подчеркнул, что Меджлис крымскотатарского народа принимает и другие меры, направленные на защиту прав Велиева.

"Минут 15 назад задержанного в аэропорту Кишинева Эрола Велиева, гражданина Украины, помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева, отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора", - добавил Рефат Чубаров.

Напомним, Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России.

Читайте также ведущие новости дня: