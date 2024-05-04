В Кишиневе спецслужбы задержали помощника Джемилева

Эрол Велиев – помощник народного депутата Мустафы Джемилева.
Спецслужбы Молдовы 4 мая задержали в аэропорту Кишинева, во время прохождения пограничного контроля, Эрола Велиева – помощника народного депутата Мустафы Джемилева.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, инцидент произошел, когда Велиев возвращался в Киев.
"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту", - подчеркнул Чубаров.
О ситуации сообщили Министерству иностранных дел и посольству Украины в Молдове.
Чубаров подчеркнул, что Меджлис крымскотатарского народа принимает и другие меры, направленные на защиту прав Велиева.
"Минут 15 назад задержанного в аэропорту Кишинева Эрола Велиева, гражданина Украины, помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева, отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора", - добавил Рефат Чубаров.
Напомним, Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России.
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