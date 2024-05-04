Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России: "АТЕШ" сообщает детали

Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России.

Спецслужбы РФ могут готовить провокации в ближайшее время.

Об этом сообщает партизанское движениа "АТЕШ" в Telegram.

Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России.

"Также, по нашей информации, планируется проведение антитеррористических мероприятий, в ходе которых могут быть задержаны мусульмане у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства", – говорится в сообщении.

"АТЕШ" призывает воздержаться от посещения людных мест в ближайшее вряемя.

Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

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