Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России: "АТЕШ" сообщает детали

Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России.
Спецслужбы РФ могут готовить провокации в ближайшее время.
Об этом сообщает партизанское движениа "АТЕШ" в Telegram.
Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России.
"Также, по нашей информации, планируется проведение антитеррористических мероприятий, в ходе которых могут быть задержаны мусульмане у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства", – говорится в сообщении.
"АТЕШ" призывает воздержаться от посещения людных мест в ближайшее вряемя.
Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.
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