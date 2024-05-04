В Харькове раздались взрывы: россияне ударили по городу

В субботу, 4 мая, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупационные войска атакуют город. Предварительно управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях. Возможны еще пуски КАБов на город", — говорится в сообщении мэра.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию городского головы о том, что оккупанты наносят удары по городу. Он призвал жителей областного центра и Харьковского района находиться в укрытиях.

В Харьковской области с 14:17 раздаются сирены. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Угроза повторного обстрела города продолжается.

Как сообщалось, сегодня, около 10:00, в Харькове произошли взрывы. Сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения.

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