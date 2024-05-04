В Харькове произошли взрывы

В субботу утром, 4 мая, в Харькове слышен взрыв. В Харьковской области практически со взрывами была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — подчеркнул мэр.

Отметим, что ранее воздушные силы информировали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.

Как сообщалось, этой ночью российская армия совершила массированную атаку "Шахедов" на Харьков. Пострадали четверо жителей. На местах удара возникли возгорания.

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