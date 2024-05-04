Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові сталися вибухи

У Харкові сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В області - тривога.

У суботу зранку, 4 травня, у Харкові чутно вибух. У Харківській області практично з вибухами було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - наголосив мер. 

Зазначимо, що раніше Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія здійснила масовану атаку "Шахедів" на Харків. Потерпіло четверо мешканців. На місцях ударі виникли займання. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація