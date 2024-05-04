У Харкові сталися вибухи

У суботу зранку, 4 травня, у Харкові чутно вибух. У Харківській області практично з вибухами було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - наголосив мер.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія здійснила масовану атаку "Шахедів" на Харків. Потерпіло четверо мешканців. На місцях ударі виникли займання.

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