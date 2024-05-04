Експерт про удари СБУ по НПЗ РФ: "Путіна саджають на болісний шпагат"

Політолог розповів про неприємні наслідки для економіки РФ через атаки дронами по НПЗ.

Через удари Служби безпеки України по нафтопереробних заводах Росії Кремль змушений обирати – зберігати ціни на бензин для населення, щоб не було соціального вибуху, чи дозволити його експорт, щоб мати гроші на війну проти України.

Про це пише політолог та екснардеп Олександр Черненко.

Експерт відзначає, що на Заході зараз дають надзвичайно високі оцінки ударам по НПЗ.

Так, видання Politico опублікувало велику статтю про ефективність ударів по НПЗ. Журналісти вважають, що хвиля ударів безпілотників СБУ по нафтопереробних заводах в глибині Росії змусила Кремль поспішно захищати свою територію.

"Удари призвели до неймовірного – у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Тобто все більше людей на Заході вважають, що "кощєєва смерть путіна" схована саме тут", - підкреслює екс-нардеп.

Черненко також зауважив, що СБУ дуже точно обирає цілі атак.

"Дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. Росії вкрай важко замінити це обладнання. Цитую Politico: "Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже важко замінюють західне обладнання, запасні частини та програмне забезпечення", - акцентує експерт.

Олександр Черненко наголосив, що СБУ у цій війні проводить знакові операції: руйнування Кримського мосту; знищення морськими дронами кораблів Чорноморського флоту Росії.

"Тепер вдалі удари по НПЗ, яких вже 15. Причому, впевнений, на цій цифрі підлеглі Малюка не зупиняться", - резюмує експерт.

Нагадуємо, голова СБУ Малюк заявив, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет – це фактично третина їхнього загального бюджету та левова частина військового.

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