Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, который нас утомит

День мощной – разнонаправленной – энергетики, которая будет уменьшаться час от часа, и к вечеру может исчезнуть совсем.

Тем не менее, даже небольшое количество физических и моральных сил необходимо потратить на решение важных вопросов – в данном случае речь, скорее всего, будет идти о предпраздничных домашних хлопотах. А вот покупки сегодня нужно делать с максимальной осторожностью – велика вероятность потратить много денег, набрав при этом массу совершенно ненужных вещей.

Овен

Любая проблема в отношениях с людьми – как близкими, так и чужими – легко решается при помощи общения: достаточно просто поговорить с человеком, поинтересоваться его жизненными обстоятельствами.

Телец

От активной деятельности сегодня лучше отказаться: толку от нее не будет, а энергия, которой и так немного, окажется потраченной зря: звезды советуют заняться домашней работой, все время откладываемой на потом.

Близнецы

Подготовка к празднику тоже может отнять большое количество сил – как физических, так и моральных, поэтому ему нужно посвятить только первую половину дня, а во-второй – отдохнуть.

Рак

Представители вашего знака, которые больше всего на свете любят заниматься домашними делами, все-таки не стоит сегодня тратить все свои силы именно на них – уделите немного времени своему хобби.

Лев

День целиком и полностью необходимо посвятить отдыху: ваши физические силы на исходе, поэтому не стоит доводить себя до изнеможения – получите удовольствие от полного бездействия.

Дева

Не стоит повышать себе настроение за счет проверенных, но, увы, сомнительных способов – заедания стресса и бездумного шопинга: изменить эмоциональный фон удастся лишь на время, а вред останется надолго.

Весы

Недомогание, которое вы можете ощутить в первой половине дня, не имеет ничего общего с состоянием здоровья – оно вызвано банальной усталостью, поэтому необходимо отдохнуть – все пройдет само по себе.

Скорпион

Велика вероятность всплесков негативных эмоций, которым ни в коем случае нельзя позволять влиять на свою жизнь: если вы не хотите, чтобы они испортили ваши отношения с окружающим, погасите их на корню.

Стрелец

Даже если вам покажется, что кто-то из окружающих людей нуждается в вашем – ценном – совете, постарайтесь не навязывать ему свое мнение: он может счесть это вмешательством в свою личную жизнь.

Козерог

Не стоит тратить выходной день на пустые разговоры, которыми могут донимать вас в это время друзья и знакомые: в результате вы не заметите, как пройдет день, который можно было бы провести с большей пользой.

Водолей

С деньгами сегодня нужно обращаться как можно осторожнее: помните, что потратить можно все, а вт восстановить материальное благополучие удается далеко не всегда – не стоит им рисковать.

Рыбы

Реализацию важных дел, даже если они будут касаться всего лишь домашних хлопот, лучше отложить: закончить их сегодня не удастся, а атмосфера недоделок – не самая приятная в праздник.

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