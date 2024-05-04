У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили по місту

У суботу, 4 травня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупаційна війська атакують місто. Попередньо, керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо, удар завдано по Харкову. Будьте обережні і перебувайте в укриттях. Можливі ще пуски КАБів на місто", - йдеться у повідомленні мера.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію міського голови про те, що окупанти завдають ударів по місту. Він закликав мешканців обласного центру і Харківського району перебувати в укриттях.

У Харківській області від 14:17 лунають сирени. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Загроза повторного обстрілу міста триває.

Як повідомлялося, сьогодні, близько 10:00, у Харкові сталися вибухи. Повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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