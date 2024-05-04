В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Диво Благодатного вогню відбувається саме на тому місці, де був похований Ісус Христос.

В Єрусалимі у Велику суботу, яка цього року припала на 4 травня, в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо із трансляції щорічної урочистої церемонії.

Щороку церемонію сходження Благодатного вогню перед Великоднем проводять в храмі Гробу Господнього. Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Всередині храму усі свічки та лампадки погашені. Вхід до каплиці зачиняють. На двері накладають особливу воскову печатка у воротарів Храму Гробу Господнього.

Після цього Єрусалимський патріарх у білих одежах тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню. Потім патріарх входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню.