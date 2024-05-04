В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Чудо Благодатного огня происходит именно на том месте, где погребен Иисус Христос.
В Иерусалиме в Великую субботу, которая в этом году пришлась на 4 мая, в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.
Об этом стало известно по трансляции ежегодной торжественной церемонии.
Ежегодно церемонию восхождения Благодатного огня перед Пасхой проводят в храме Гроба Господня. Непосредственно сам чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.
Внутри храма все свечи и лампадки погашены. Вход в часовню закрывают. На дверь накладывают особую восковую печать у вратарей Храма Гроба Господня.
После этого Иерусалимский патриарх в белых одеждах трижды обходит Кувуклию с особой молитвой. В руках он держит кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня. Затем патриарх входит в гроту Гроба Господня и произносит молитвы у Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 минут в святой часовне происходит восхождение Благодатного Огня.
Напомним, уже завтра, 5 мая, в Украине будут праздновать Пасху. У христиан западного обряда праздник Воскресения Господня был 31 марта – больше месяца назад. Заметим, что это переходный праздник, поэтому его дата ежегодно меняется.
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