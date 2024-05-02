Ціни на банани в Україні досягли нового рекорду: яка причина

В Україні, як і в інших країнах Східної Європи, ціни на банани - на рекордно високому рівні для цього періоду року. Це має негативний вплив на перспективи споживання.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак розповів аналітикам проєкту East Fruit, чому зросли цінами на банани та чи можуть вони знизитися.

Ярмак зазначив, що є дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року.

"Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником бананів до України та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", – сказав експерт.

Наразі оптова ціна на банани в Україні становить $1,26 долара США за кг і перевищила торішній рекорд у $1,23 за кг.

"Зазвичай, саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, проте агресія Росії призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, тому що банан ввозиться тепер до України з портів інших країн", – пояснили аналітики.

Роздрібні ціни на банани в Україні коливаються від $1,7 до 1,8 за кг.

Аналітики зауважили, що як правило, у травні починається сезонне зниження рівня попиту на банани й цін на них на ринках Східної Європи. Однак цього сезону оптовики не впевнені, що воно буде відчутним з огляду на високий попит на банан з Еквадору.

Нагадаємо, в Україні здешевшали тепличні томати. Причиною називають сезонне збільшення пропозиції з місцевих теплиць.

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