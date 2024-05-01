В Україні очікується початок сезону полуниці: що буде з цінами

На вартість полуниці впливає не тільки сезонний фактор.

Експерти прогнозують нетиповий сезон полуниці в Україні. Заморозки в середині квітня негативно позначилися на урожаї.

Про це повідомляє Агропортал.

Зокрема, на Тернопільщині температура повітря опустилася до -4 °C. Також частково постраждала полуниця в Чернівецькій області, а фермери на Київщині очікують втрати врожаю у розмірі 10-20% з тієї ж причини.

За словами аграріїв, ціна на полуницю цього року може бути приблизно такою ж, як і минулого року - від 60 до 80 гривень за кг.

Однак це залежить від погодних умов та врожаю. На кінець квітня вартість полуниці в Україні становила від 160 до 200 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні здешевшали тепличні томати. Причиною називають сезонне збільшення пропозиції з місцевих теплиць.

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