В Украине ожидается начало сезона клубники: что будет с ценами

На стоимость клубники влияет не только сезонный фактор.

Эксперты прогнозируют нетипичный сезон клубники в Украине. Заморозки в середине апреля отрицательно сказались на урожае.

Об этом сообщает Агропортал.

В частности, в Тернопольской области температура воздуха опустилась до -4 °C. Также частично пострадала клубника в Черновицкой области, а фермеры Киевской области ожидают потери урожая в размере 10-20% по той же причине.

По словам аграриев, цена на клубнику в этом году может быть примерно такой же, как и в прошлом году – от 60 до 80 гривен за кг.

Однако это зависит от погодных условий и урожая. К концу апреля стоимость клубники в Украине составляла от 160 до 200 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевели тепличные томаты. Причиной называют сезонное увеличение предложения из местных теплиц.

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