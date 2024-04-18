В Украине растет импорт сыра: как это повлияет на цены

В Украине продажи сыра перестали расти, а его импорт существенно увеличился. Поэтому перспектива сбыта больших объемов продукции для украинских производителей сыров не лучшая.

Об этом сообщило издание Infagro.

Эксперты отметили, что в ближайшей перспективе сыры не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми.

"Даже ценовые скидки спасут не всех производителей, ведь импорт сыра достаточно существенно вырос. Европейский сыр дешевый и с ним конкурировать становится все сложнее", – говорится в сообщении.

Так, за первый квартал импорт твердого, полужесткого и белого сыра вырос на 12%. В частности, завезен существенный объем твердых/полутвердых сыров, составляющих наибольшую конкуренцию отечественным сыроварам. А импорт плавленого сыра вырос на четверть.

Однако эксперты добавили, что уверенности в дальнейшем существенном увеличении импорта пока нет. Девальвация гривны немного отпугивает импортеров.

Из-за обострения проблем с продажами на внутреннем рынке производители сыров пытаются увеличивать его экспорт, но это удается не всегда.

"Экспортные продажи полутвердых сыров в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 11%. Еще хуже выглядит динамика экспорта полутвердых сырных продуктов. Их продажи в первом квартале сократились почти на четверть. В перспективе экспорт этого товара еще более существенно упадет", – отмечает издание.

Ранее стало известно, что в Украине подешевели тепличные огурцы. Одной из причин называют теплую и солнечную погоду в большинстве регионов.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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