В Україні зростає імпорт сиру: як це влине на ціни

В Україні продажі сиру припинили зростати, а його імпорт суттєво збільшився. Тому перспектива збути великих обсягів продукції для українських виробників сирів не найкраща.

Про це повідомило видання infagro.

Експерти зазначили, що у найближчій перспективі сири не подешевшають, але акції з великими знижками стануть масовими.

"Навіть цінові знижки врятують не всіх виробників, адже імпорт сиру досить суттєво зріс. Європейський сир дешевий і з ним конкурувати стає все складніше", – йдеться у повідомленні.

Так, за перший квартал імпорт твердого, напівтвердого та білого сиру зріс на 12%. Зокрема, завезено суттєвий обсяг твердих/напівтвердих сирів, які складають найбільшу конкуренцію вітчизняним сироварам. А імпорт плавленого сиру зріс на чверть.

Однак експерти додали, що впевненості в подальшому суттєвому збільшенні імпорту поки немає. Девальвація гривні трохи відлякує імпортерів.

Через загострення проблем з продажами на внутрішньому ринку, виробники сирів намагаються збільшувати його експорт, але це вдається не завжди.

"Експортні продажі напівтвердих сирів у першому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року впали на 11%. Ще гірше виглядає динаміка експорту напівтвердих сирних продуктів. Їх продажі у першому кварталі скоротилися майже на чверть. В перспективі, експорт цього товару ще більш суттєво впаде", – зазначає видання.

Раніше стало відомо, що в Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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