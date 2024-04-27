В Украине резко подешевел популярный овощ: какая цена сейчас

В то же время, спрос на помидоры заметно снизился.

В Украине на этой неделе подешевели тепличные томаты. Причиной называют сезонное увеличение предложения из местных теплиц.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на 25 апреля помидоры продавали по 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Представители украинских тепличных комбинатов сетуют на полное отсутствие спроса на свою продукцию. В то время как предложение томатов по местным хозяйствам заметно увеличилось.

По данным аналитиков, в настоящее время в Украине цены на местные помидоры в среднем на 34% выше, чем в конце апреля прошлого года. Однако большинство операторов рынка отметили, что понижательный ценовой тренд в этом сегменте будет преобладать на рынке и на следующей неделе.

Как сообщалось, в Украине подешевел картофель. В среднем цена на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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