В Украине резко подешевел популярный овощ: какая цена сейчас

В то же время, спрос на помидоры заметно снизился.
В Украине на этой неделе подешевели тепличные томаты. Причиной называют сезонное увеличение предложения из местных теплиц.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на 25 апреля помидоры продавали по 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Представители украинских тепличных комбинатов сетуют на полное отсутствие спроса на свою продукцию. В то время как предложение томатов по местным хозяйствам заметно увеличилось.
По данным аналитиков, в настоящее время в Украине цены на местные помидоры в среднем на 34% выше, чем в конце апреля прошлого года. Однако большинство операторов рынка отметили, что понижательный ценовой тренд в этом сегменте будет преобладать на рынке и на следующей неделе.
Как сообщалось, в Украине подешевел картофель. В среднем цена на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.