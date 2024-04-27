Ученые начали испытания на людях индивидуальной вакцины от рака

В Великобритании идет важное испытание первой в мире "персонализированной" мРНК- вакцины против самой опасной формы рака кожи — меланомы. Ученые приступили к последней стадии испытания. Вакцина мРНК-4157 (V940) является индивидуальной терапией – ее состав меняется в соответствии с особенностями каждого пациента.

Об этом сообщает BBC.

Стив Янг, 52-летний мужчина из британского города Стивенидж, которому в августе 2023 года вырезали опухоль из кожи головы, является одним из первых пациентов, попробовавших прививку.

Стив Янг имел шишку на голове много лет, прежде чем понял, что это рак. Он сказал, что диагноз был для него "огромным шоком".

"Я буквально провел две недели, просто думая о том, что "вот оно", – сказал он.

мРНК-вакцина разработана таким образом, чтобы помочь его иммунной системе распознать и уничтожить любые остаточные раковые клетки.

Вакцина мРНК-4157 (V940) использует ту же технологию, что и вакцины против Covid-19 и проходит тестирование на последней стадии испытаний – III фазы.

Для того чтобы персонализировать вакцину, ученые с помощью искусственного интеллекта анализируют гены из образца опухоли пациента. Результатом становится специальный инъекционный препарат, отвечающий особенностям злокачественного новообразования больного. В дальнейшем мРНК-4157 (V940) используется в комплексе с другими средствами.

"Это абсолютно индивидуально для пациента – мы не можем дать эту вакцину следующему пациенту в очереди, поскольку это не сработает. Эти вещи чрезвычайно техничны и точно созданы для пациента", — говорит доктор Хизер Шоу, исследовательница Университетского колледжа Лондона.

Вакцина создана, чтобы соответствовать уникальной генетической сигнатуре опухоли отдельного пациента, и работает, инструктируя организм производить белки или антитела, атакующие омаркеры или антигены, обнаруженные только на этих раковых клетках.

Британская часть международного испытания вакцины привлечь по крайней мере 60-70 пациентов в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Лидсе.

Чтобы обеспечить наилучший результат, пациенты, участвующие в исследовании, должны были хирургически удалить меланому высокого риска в течение последних 12 недель.

Напомним, продюсера, умершего восемь раз подряд, сравнили с Росомахой за "регенеративные способности".

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