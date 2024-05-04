Ночная атака дронов: в Воздушных силах рассказали об особенностях удара

В последнее время оккупанты не часто применяли БпЛА.

Этой ночью армия РФ совершила атаку беспилотниками на Украину. В последний раз подобный удар был больше месяца назад. Затем россияне уменьшали количество использования БпЛА. В течение последней недели применения дронов почти вообще не было.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал "24 Каналу".

После этого враг все больше уменьшал количество использования ударных БпЛА.

В ночь на 4 мая враг использовал 13 беспилотников, которые запускали из Белгородской области. Российские войска пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове. Также несколько дронов разделились и направились в Павлоград на Днепропетровщине.

"Во время сбития произошло падение обломков, повредивших гражданскую застройку. К сожалению, такое часто случается. Поэтому просим наших граждан, сообщаем на наших официальных площадках, телеграмм-канале и WhatsApp, чтобы не пренебрегали тревогой", — подчеркнул Илья Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил, сейчас сложно объяснить действия российских войск. Евлаш отмечает, что оккупанты выходят из своей оперативной ситуации, стратегического плана. Вероятно, видят целесообразность делать больше акцент на ракетные удары.

В настоящее время армия РФ часто использует баллистику. В частности, "Искандер-М". Кроме того, атакуют ракетам Х-59 класса "воздух-воздух".

Напомним, в ВСУ сообщали, что РФ уменьшила использование "Шахедов". Враг же чаще применяет баллистические и управляемые авиационные ракетами типа Х-59.

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