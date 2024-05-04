Предвестник стихийного бедствия: "река из многоножек" испугала людей — видео

Недавно в горной местности Тайваня заметили медленную реку из многоножек, ползших по земле в унисон.

Об этом пишет Oddity Central.

27 апреля туристы, посещавшие Национальный парк Сюэ-Па в центральной части Тайваня, стали свидетелями необычного явления, которое местные гиды никогда раньше не видели.

Сопровождая группу из семи туристов через территорию к западу от лесной дороги Далу, Ян Сяочжун, гид с 11-летним стажем, заметил, что знакомая ему тропа, казалось, была покрыта опавшей листвой. Сначала он подумал, что коричневые листья, по-видимому, были принесены на землю сильными дождями, но потом понял, что листья на самом деле двигаются. Присмотревшись повнимательнее, оказалось, что листья – это многоножки, тысячи которых двигаются в одном направлении, словно живая река.

Ян быстро достал свой телефон и снял реку многоножек, ведь за все годы работы в национальном парке Хсуэ-Па он никогда не видел ничего подобного.

Позже он рассказал журналистам, что масса подвижных членистоногих была до четырех метров в ширину и, похоже, простиралась более чем на 50 метров в длину. Гид рассказал, что напуганные туристы почувствовали мурашки по коже.

Гид сказал, что это странное явление натолкнуло его на мысль, что это может быть предвестником стихийного бедствия, и он точно не единственный, кто так думает. После того, как видео облетело Сеть, люди начали звонить сотрудникам национального парка Сюе-Па, чтобы спросить, нормальное ли это явление, может ли это быть признаком того, что скоро произойдет крупное землетрясение. В конце концов, говорят, что у животных есть шестое чувство относительно таких вещей.

Видео миграции многоножек, очевидно, оказало настолько сильное влияние на людей, что Национальному парку Сюе-Па пришлось выпустить заявление, в котором извинились за разжигание ажиотажа и заверили всех, что река многоножек – вполне естественное явление, вероятнее всего, вызванное экологическими или погодными изменениями. Парк также извинился за то, что его сотрудник опубликовал видео, которое вызвало такую панику, и пообещал избегать подобных ситуаций в будущем.

Напомним, в прошлом году в Индии людей изрядно испугал "дождь из ленточных червей". Жители спрятались в домах и закрыли магазины.

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