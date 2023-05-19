"Дождь из ленточных червей" изрядно испугал людей — жуткое видео

В индийском городе Бихари тысячи белых ленточных червей "посыпались с неба" прямо на улице.

Об этом пишет nypost.com.

На появившихся в Сети вирусных кадрах видно как с неба падают "черви". Дождь из существ покрыл дорогу и автомобили толстым слоем.

Сообщается, что испуганные местные жители начали прятаться в домах и закрывать магазины.

Напомним, что это не первое подобное событие в мире. В марте в этом году жителям китайской провинции Ляонин пришлось ходить с зонтиками, чтобы убежать от аналогичного дождя из червей.

Изучив кадры из Индии и Китая, эксперты предположили, что, скорее всего, на них изображен дождь из "сережек" тополя, колосовидных кистей белого цвета, похожих на червей.

Впрочем, научное издание Mother Nature Network предположило, что это действительно могут быть черви, отнесенные сильным ветром. Иногда такие инциденты происходят во время сильного шторма.

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