Дождь из червей: жуткое видео распространяют в Сети

В китайской провинции Ляонин с неба падают черви. По крайней мере, об этом свидетельствует уже ставшее вирусным в Интернете видео.

Об этом свидетельствует видео The Rio Times и информация в wionews.

"На этой неделе в Китае прошел "дождь из червей", о чем свидетельствуют видео, опубликованные в социальных сетях. На изображениях можно увидеть личинок, покрывающих улицы и транспортные средства", — говорится в сообщении.

'Rain of worms' floods Beijing



A "времени болванов" flooded Peking this week, подчеркивая videos поставленный на социальных сетях. В изображениях, это может быть для "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk – The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023

Люди на видео прячутся под зонтиками, однако спокойно реагируют на "дождь из червей".

Версий по "червям". летящие с неба несколько. Вероятно, личинок напоминают цветки тополя, соцветия, укрывшие авто и улицы.

Также научное издание Mother Nature Network предположило, что видео действительно могут быть черви, однако отнесены сильным ветром. Иногда подобные инциденты происходят во время сильного шторма.

Напомним, накануне в Одессе в одном из магазинов покупатели приобрели апельсины с червями внутри. В Госпродпотребслужбе отметили, что из-за некачественной продукции они могут наказывать предпринимателей.

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