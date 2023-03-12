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Дождь из червей: жуткое видео распространяют в Сети

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1162
Время на прочтение
1 мин
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Дождь из червей: жуткое видео распространяют в Сети

Фото: Twitter

Многие пользователи все еще озадачены таким явлением.

В китайской провинции Ляонин с неба падают черви. По крайней мере, об этом свидетельствует уже ставшее вирусным в Интернете видео.

Об этом свидетельствует видео The Rio Times и информация в wionews.

"На этой неделе в Китае прошел "дождь из червей", о чем свидетельствуют видео, опубликованные в социальных сетях. На изображениях можно увидеть личинок, покрывающих улицы и транспортные средства", — говорится в сообщении.

Люди на видео прячутся под зонтиками, однако спокойно реагируют на "дождь из червей".

Версий по "червям". летящие с неба несколько. Вероятно, личинок напоминают цветки тополя, соцветия, укрывшие авто и улицы.

Также научное издание Mother Nature Network предположило, что видео действительно могут быть черви, однако отнесены сильным ветром. Иногда подобные инциденты происходят во время сильного шторма.

Напомним, накануне в Одессе в одном из магазинов покупатели приобрели апельсины с червями внутри. В Госпродпотребслужбе отметили, что из-за некачественной продукции они могут наказывать предпринимателей.

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