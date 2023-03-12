Дощ з хробаків: моторшне відео поширюють у Мережі

Багато користувачів все ще спантеличені таким явищем.

У китайській провінції Ляонін з неба падають хробаки. Принаймні, про це свідчить відео, що вже стало вірусним в Інтернеті.

Про це свідчить відео The Rio Times та інформація в wionews.

"Цього тижня в Китаї пройшов "дощ із хробаків", про що свідчать відео, опубліковані в соціальних мережах. На зображеннях можна побачити личинок, які вкривають вулиці та транспортні засоби", - йдеться у дописі.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk — The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023

Люди на відео ховаються під парасольками, однак спокійно реагують на "дощ із хробаків".

Версій щодо "хробаків". які летять з неба є декілька. Ймовірно, личинок нагадують квітки тополі, суцвіття, що вкрили авто та вулиці.

Також наукове видання Mother Nature Network припустило, що на відео справді можуть бути хробаки, проте віднесені сильним вітром. Іноді подібні інциденти відбуваються під час сильного шторму.

Нагадаємо, напередодні в Одесі в одному з магазинів покупці придбали апельсини з хробаками всередині. У Держпродспоживслужбі зазначили, що через неякісну продукцію вони можуть карати підприємців.

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