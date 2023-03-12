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Дощ з хробаків: моторшне відео поширюють у Мережі

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
2180
Час на прочитання
1 хв
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Дощ з хробаків: моторшне відео поширюють у Мережі

Фото: Twitter

Багато користувачів все ще спантеличені таким явищем.

У китайській провінції Ляонін з неба падають хробаки. Принаймні, про це свідчить відео, що вже стало вірусним в Інтернеті.

Про це свідчить відео The Rio Times та інформація в wionews.

"Цього тижня в Китаї пройшов "дощ із хробаків", про що свідчать відео, опубліковані в соціальних мережах. На зображеннях можна побачити личинок, які вкривають вулиці та транспортні засоби", - йдеться у дописі.

Люди на відео ховаються під парасольками, однак спокійно реагують на "дощ із хробаків".

Версій щодо "хробаків". які летять з неба є декілька. Ймовірно, личинок нагадують квітки тополі, суцвіття, що вкрили авто та вулиці. 

Також наукове видання Mother Nature Network припустило, що на відео справді можуть бути хробаки, проте віднесені сильним вітром. Іноді подібні інциденти відбуваються під час сильного шторму.

Нагадаємо, напередодні в Одесі в одному з магазинів покупці придбали апельсини з хробаками всередині. У Держпродспоживслужбі зазначили, що через неякісну продукцію вони можуть карати підприємців. 

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Дата публікації
Перегляди
2180
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